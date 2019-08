Come da promessa, Netflix poco fa ha rilasciato il trailer ufficiale della terza stagione di Tredici, la serie tv creata da Brian Yorkey.

Il trailer, così come riportato nel titolo di questo post, lancia nuovi interrogativi su chi abbia ucciso Bryce Walker, uno dei ragazzi che ha causato, nella prima stagione dello show, il suicidio di Hannah Baker.

Per dare uno sguardo alla gallery fotografica precedentemente rilasciata da Netflix cliccate qui.

Tredici 3 sarò composta da 13 episodi. Il creatore dello show è Brian Yorkey, tra i produttori spazio per lo stesso Brian Yorkey, ma anche Mandy Teefey, Kristel Laiblin, Selena Gomez e Joy Gorman.

Il cast è composto da Dylan Minnette (Clay Jensen), Brandon Flynn (Justin Foley), Justin Prentice (Bryce Walker), Alisha Boe (Jessica Davis), Christian Navarro (Tony Padilla), Miles Heizer (Alex Standall), Devin Druid (Tyler Down), Ross Butler (Zach Dempsey), Timothy Granaderos (Montgomery de la Cruz), Anne Winters (Chloe), Steven Weber (Preside Bowen), Brenda Strong (Mrs. Walker), Amy Hargreaves (Mrs. Jensen) e Grace Saif (Ani).

Sinossi. Otto mesi dopo aver impedito a Tyler di compiere un atto estremo durante il ballo di primavera, Clay, Tony, Jessica, Alex, Justin e Zach cercano in tutti i modi di proteggere il segreto di Tyler, mentre lo aiutano a riprendersi dall’accaduto. Una tumultuosa partita di football di inizio anno culmina con la scomparsa di un giocatore e Clay si ritrova tra gli indagati dalla polizia. Sarà una figura esterna al gruppo a guidarli nel corso delle indagini, approfondimenti che potrebbero mettere a nudo i loro segreti più profondi. La posta in gioco è sempre più alta, anche le azioni nate con le migliori intenzioni possono cambiare una vita per sempre.

La serie tv tornerà su Netflix dal 23 agosto 2019. La quarta stagione sarà l'ultima.