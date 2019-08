Sylvester Stallone è tornato a promuovere l’imminente uscita del nuovo trailer di Rambo 5: Last Blood, e lo ha fatto via Instagram.

L’attore ha postato via Instagram una nuova foto con John Rambo in sella ad un cavallo. L’uscita del trailer è prevista per giovedì 20 agosto, quindi tenetevi pronti per l’evento.

Diretto da Adrian Grunberg (Viaggio in paradiso con Mel Gibson), il cast include Sylvester Stallone, ma anche Paz Vega (Spanglish), Adriana Barraza (nominata agli Oscar per Babel), Sergio Peris-Mencheta (Snowfall), Joaquin Cosio (Quantum of Solace) e Oscar Jaenada (Escobar – Il fascino del male).

SINOSSI. John Rambo, veterano del Vietnam, torna finalmente a casa. Ma dopo esser tornato nel ranch di famiglia in Arizona, Rambo si troverà ad affrontare i membri di un temibile cartello messicano implicato in un commercio sessuale di ragazze dell’Est.

Rambo – Last Blood arriverà nelle sale italiane il prossimo 26 settembre, distribuito da Notorious Pictures.