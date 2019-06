E’ da pochi minuti online il trailer del film intitolato Nekrotronic, un horror austrialiano, a forti tinte sci-fi, con protagonista Monica Bellucci nei panni di un terribile demone.

Questa la sinossi. Howard ‘Howie’ North (Ben O’Toole), un operaio addetto all manutenzione delle fognature, viene trascinato in un conflitto globale tra i Nekromanti, una famiglia di cazzoni cacciatori di demoni e Finnegan (Monica Bellucci) – un malvagio demone che assorbe le anime delle persone per aumentare il suo potere. Quando Howard scopre la verità dietro al passato di Finnegan e ai suoi piani oscuri per il futuro, si allea con i suoi nuovi amici per scoprire che è l’ultimo Nekromante, l’unico con il potere di sconfiggerla e salvare il mondo.

Nekrotronic è diretto da Kiah Roache-Turner e scritto dallo stesso Kiah, in coppia con Tristan Roache-Turner.

Il film è stato prodotto da Tristan Roache-Turner, Andrew Mason e Troy Lum si. Nel cast troviamo Ben O’Toole, Monica Bellucci, David Wenham, Caroline Ford, Tess Haubrich, Epine Bob Savea. La data di uscita nelle sale è prevista per il 9 agosto prossimo.