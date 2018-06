Dopo molte speculazioni, è arrivata la conferma ufficiale: il primo trailer di Aquaman non sarà rilasciato prima del prossimo mese. Sarà il San Diego Comic-Con a fare da palcoscenico al lancio del trailer.

La conferma è arrivata questa notte tramite un tweet del regista James Wan. Calcoli (e programma del SDCC) alla mano, il primo trailer di Aquaman dovrebbe essere rilasciato il 21 luglio prossimo, durante l’atteso panel della Warner Bros Pictures. Non resta che attendere poco più di 30 giorni.

Aquaman sarà diretto da James Wan. Nel cast Jason Momoa, Patrick Wilson, Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Nicole Kidman, Dolph Lundgren, Otis Jai Dhanji, Ludi Lin e Amber Heard.

Sinossi. Un’icona per oltre 70 anni, Aquaman è il re dei Sette Mari. Il riluttante sovrano di Atlantide, in bilico tra il mondo della superficie che sta costantemente devastando il mare e gli Atlantidei pronti a scatenarsi in una rivolta, si impegna a proteggere l’intero globo.

Aquaman arriverà nelle sale il 21 dicembre 2018.

Comic-Con will be insane!! This is the new glyph/logo. Freshly smuggled out of Atlantis! (stolen off King Orm’s belt buckle) pic.twitter.com/NLmIXUaXEM

— James Wan (@creepypuppet) 15 giugno 2018