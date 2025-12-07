Searchlight Pictures ha svelato il teaser trailer di Il Testamento di Ann Lee, il film ispirato alla vera storia della nascita del culto religioso noto come Shaker.

Il film nasce da un’idea della pluripremiata sceneggiatrice e regista Mona Fastvold (The World to Come, The Brutalist), e racconta in maniera epica e viscerale gli eventi che hanno portato Ann Lee a fondare un movimento religioso “Shaker” che predicava l’uguaglianza di genere e sociale. Nel cast una straordinaria Amanda Seyfried presta il volto alla leader e fondatrice del culto “Anna Lee“.

Guardate il teaser trailer di Il Testamento di Ann Lee

Cosa sappiamo di Il Testamento di Ann Lee

Dalla pluripremiata sceneggiatrice e regista Mona Fastvold (The World to Come, The Brutalist) arriva la straordinaria storia vera di Ann Lee, fondatrice della setta religiosa nota come gli Shakers. La candidata all’Oscar® Amanda Seyfried interpreta l’indomabile leader del movimento, che predicava l’uguaglianza di genere e sociale ed era venerata dai suoi seguaci. Il Testamento di Ann Lee cattura l’estasi e il tormento della sua missione utopica, con oltre una dozzina di inni tradizionali Shaker reinterpretati come movimenti estatici, coreografati da Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) e accompagnati da brani originali e colonna sonora firmati dal vincitore dell’Oscar® Daniel Blumberg (The Brutalist).

Scritto da Fastvold e dal candidato all’Oscar® Brady Corbet (The Brutalist), i produttori includono Andrew Morrison (The Brutalist), Joshua Horsfield (Le Gemelle Silenziose), Viktória Petrányi (The Brutalist), Fastvold, Corbet, Gregory Jankilevitsch (Questa sono io), Klaudia Śmieja-Rostworowska (Le Gemelle Silenziose), Lillian LaSalle (Brooklyn, Minnesota) e Mark Lampert (The Brutalist).

Il Testamento di Ann Lee arriverà nelle sale italiane il 12 marzo 2026.