Disney+ ha annunciato che Il Testamento di Ann Lee, l’acclamato film targato Searchlight Pictures, sarà disponibile in streaming a partire dal 20 maggio. Scritto e diretto dalla pluripremiata Mona Fastvold, il film accende i riflettori su una figura storica tanto affascinante quanto dimenticata.

Amanda Seyfried interpreta Ann Lee, la fondatrice della setta religiosa degli Shakers e pioniera dell’uguaglianza.

La pellicola, scritta a quattro mani dalla Fastvold insieme a Brady Corbet, segue il percorso di Lee, descritta dalla regista come una “leader religiosa femminista ribelle“. In un’epoca dominata da rigide gerarchie, Ann Lee predicava l’uguaglianza sociale e di genere, cercando di costruire una società utopica basata sulla giustizia. La narrazione è scandita da una colonna sonora suggestiva, composta da inni degli Shakers reinterpretati con forza moderna, che accompagnano l’estasi e il tormento della missione della protagonista.

Un successo di critica tra Festival e Golden Globe

Il film arriva sulla piattaforma forte di un grande consenso internazionale. Con un punteggio dell’86% Certified Fresh su Rotten Tomatoes®, Il Testamento di Ann Lee è stato elogiato dalla critica per la sua regia audace e le interpretazioni viscerali. In particolare, Amanda Seyfried ha ottenuto una prestigiosa nomination ai Golden Globe come “Migliore Attrice in un Film – Musical o Comedy” per la sua prova irrefrenabile.

Accanto alla Seyfried, il cast vanta nomi di rilievo come Thomasin McKenzie, Lewis Pullman e Stacy Martin. Ispirato a una storia vera, il lungometraggio Searchlight celebra lo spirito di una donna che ha osato sfidare le convenzioni del suo tempo per un bene superiore.

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