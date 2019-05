EuroPictures ha diffuso in questi giorni il teaser trailer italiano di The Elevator, il film diretto da Massimo Coglitore.

Ispirato da una torbida storia vera, il film conta su un cast internazionale formato da James Parks, Caroline Goodall e Burt Young. Di seguito invece la sinossi ufficiale:

The Elevator è ambientato nella città di New York, dove vive e lavora Jack Tramell, 50 anni, single, famoso per il suo TV show, che fa impazzire gli americani. Il set principale è l’ascensore del building dove vive Jack, che si trasforma in luogo di espiazione delle sue colpe. Jack è sospettato da Katherine di aver commesso un efferato crimine ai danni della donna. Katherine, è affascinante, autoritaria, cinica, scientifica ma anche a volte spaesata. Katherine blocca Jack nell’ascensore la sera del labour day, lungo week end in cui la città si svuota, e lì cerca la sua vendetta…The Elevator è un inquietante thriller psicologico con due storie, due segreti, un colpevole, una vittima e nessun vincitore.

La release italiana è fissata per il 20 giugno 2019.