E’ già online il teaser trailer di Attraction 2, il sequel del blockbuster russo del 2017 diretto da Fedor Bondarchuk.

I lettori più attenti ricorderanno sicuramente che abbiamo in passato dedicato tantissimo spazio ad Attraction (qui la nostra recensione), un’affascinante pellicola di fantascienza uscita nelle sale russe e cinesi nel gennaio 2017, e solamente da qualche mese distribuita in Home Video, doppiata anche in Italiano.

A tal proposito quest’oggi parliamo di Attraction 2. Il film seguirà gli accadimenti vissuti in Attraction, dove abbiamo assistito al catastrofico precipitare di una nave aliena su un popoloso quartiere di Mosca.

Questa la trama. A tre anni dal tragico evento della caduta di una nave aliena su Mosca, la nostra visione dell’universo è cambiata radicalmente, come è cambiata la vita di Yulya, che, suceessivamente all’accaduto, ha ottenendo superpoteri, diventando oggetto di studio da parte di scienziati in laboratori governativi segreti. Ma non sono solo gli umani ad essere interessati ai suoi poteri, pertanto Yulya dovrà decidere da che parte stare.

Nel cast del film ritroveremo, molti degli attori protagonisti di Attraction, tra cui Irina Starshenbaum (Yulya), Rinal Mukhametov (l’alieno), Alexander Petrov (il ragazzo di Yulya) e Oleg Menshikov (il padre di Yulya). La direzione è nuovamente affidata Fedor Bondarchuk.

Art Pictures Studio distribuirà il film in Russia a partire dal 1° gennaio 2020.