Si è appena conclusa negli USA la prima stagione di Snowpiercer, la serie ispirata all'omonima graphic novel Le Transperceneige, creata da Jacques Lob e Jean-Marc Rochette e, a sorpresa, ecco il teaser trailer della seconda stagione.

Nel teaser possiamo assistere ad alcuni eventi, e incontrare personaggi che, con molta probabilità, caratterizzeranno l'intero andamento della prossima stagione. Non vogliamo aggiungere altro per non rovinare la sorpresa e per non scivolare in sgraditi spoiler.

Quindi, tenetevi forte, ed occhio al pericolo spoiler.

SNOWPIERCER

PRODUZIONE : Lo showrunner dello show sarà Grame Manson, in cabina di produzione ci saranno i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota sarà di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes.

: Lo showrunner dello show sarà Grame Manson, in cabina di produzione ci saranno i Tomorrow Studios, Becky Clements e i produttori del film originale, Bong Joon-ho, Park Chan-wook e Lee Tae-hun. La regia dell’episodio pilota sarà di Scott Derrickson, mentre i re-shoot sono stati affidati a James Hawes. CAST : Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Jaylin Fletcher. Dalla seconda stagione anche Sean Bean.

: Jennifer Connelly, Steve Ogg, Daveed Diggs, Alison Wright, Mickey Sumner, Susan Park, Iddo Goldberg, Katie McGuinness, Lena Hall, Annalise Basso, Sam Otto, Roberto Urbina, Sheila Vand e Jaylin Fletcher. Dalla seconda stagione anche Sean Bean. TRAMA : Gli episodi racconteranno quello che accade all’umanità dopo che la Terra si trasforma in una landa desolata e ghiacciata, obbligando gli ultimi sopravvissuti a vivere a bordo di un treno in continuo movimento che viaggia intorno al mondo.

: Gli episodi racconteranno quello che accade all’umanità dopo che la Terra si trasforma in una landa desolata e ghiacciata, obbligando gli ultimi sopravvissuti a vivere a bordo di un treno in continuo movimento che viaggia intorno al mondo. IN TV: Snowpiercer sarà distribuito negli Usa dal 17 maggio 2020. Su Netflix dal 25 maggio.

Il trailer