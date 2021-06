Il Simbolo Perduto: new entry nel cast della serie tratta da Dan Brown

Il cast di Il Simbolo Perduto, la serie basata sull’omonimo romanzo scritto da Dan Brown, continua ad arricchirsi di nuovi attori.

Deadline ha rivelato l’entrata di tre nuovi attori nel cast di Il Simbolo Perduto, si tratta di Raoul Bhaneja, Sammi Rotibi e Keenan Jolliff. Tutti e tre i ruoli saranno recurring, non saranno presenti in tutti gli episodi ma saranno interpreti ricorrenti in molti episodi.

Raoul Bhaneja sarà un bidello del Campidoglio, che pur sembrando innocuo nasconde in realtà piani tutti suoi; Sammi Rotibi sarà invece l’Agente Adamu, la cui lealtà alla CIA sarà messa alla prova; mentre Keenan Jolliff sarà Zachary Solomon, cresciuto in una famiglia ricca ma lasciato a marcire in una prigione turca dal padre miliardario, dopo che è rimasto coinvolto colto nel traffico di droga all’estero.

Protagonista de Il Simbolo Perduto é il professore di Harvard Robert Langdon, interpretato da Ashley Zukerman, il quale avrà il compito di risolvere misteri e rompicapi per salvare il suo mentore rapito e sventare un’inquietante cospirazione globale.

Raoul Bhaneja, Sammi Rotibi e Keenan Jolliff si aggiungono al cast di Il Simbolo Perduto che comprende: Valorie Curry, interprete di Katherine, una scienziata che studia la coscienza umana e il modo in cui questa ha un impatto sul mondo fisico; Eddie Izzard interprete di Peter, il direttore dello Smithsonian, una persona molto influente a Washington D.C.

La serie Il Simbolo Perduto, é stata scritta da Dan Dworkin e Jay Beattie, showrunner e produttori esecutivi insieme all’autore Dan Brown, a Ron Howard e Brian Grazer, Anna Culp e Samie Falvey.

Di seguito il trailer de Il Simbolo Perduto