Un incidente aereo, un gruppo di scolari inglesi e un’isola che trasforma l’innocenza in ferocia. Il 4 maggio 2026 approda su Netflix Il Signore delle Mosche (Lord of the Flies), una serie in quattro episodi adattata da Jack Thorne (His Dark Materials, Enola Holmes).

La storia segue i giovani naufraghi nel loro tentativo disperato di mantenere l’ordine e la civiltà, prima che la fame, la solitudine e il potere diano vita a tribù violente e fazioni nemiche. Secondo Thorne, questo adattamento è più urgente che mai: “Stiamo perdendo una generazione di ragazzi a causa dell’odio che ingeriscono come risposta alla loro solitudine“, ha dichiarato lo sceneggiatore, sottolineando come la serie esplori la rabbia e la fragilità maschile contemporanea.

Lord of the Flies, the first television adaptation of William Golding’s dystopian classic, is coming to Netflix in the US on May 4.



Adapted for television by Adolescence co-creator Jack Thorne. pic.twitter.com/liBltwYVzG — Netflix (@netflix) April 6, 2026

Una regia visionaria tra le foreste della Malesia

Diretta da Marc Munden, la serie si distingue per una scelta stilistica audace: l’uso di telecamere a infrarossi per le scene notturne (girate di giorno per via delle restrizioni sul lavoro dei minori). Questa tecnica trasforma il verde della giungla in tonalità rosa e rosse, conferendo allo show un’atmosfera allucinata e di realismo magico.

Il cast, composto in gran parte da esordienti scovati dalla leggendaria casting director Nina Gold (Game of Thrones), vede protagonisti Winston Sawyers (Ralph), Lox Pratt (Jack) e David McKenna (Piggy). Le riprese in Malesia, tra isole disabitate e foreste fittissime, hanno permesso di catturare un senso di disagio organico che promette di riportare gli spettatori alla potenza brutale del libro originale. La fotografia è curata da Mark Wolf.

Il mondo degli Originali Netflix e i grandi adattamenti

Per non perdere nessuna novità sulla trasposizione de Il Signore delle Mosche, scoprire i segreti del cast e restare aggiornato su tutte le produzioni originali in arrivo sulla piattaforma, visita il nostro HUB dedicato:

Netflix: Recensioni, guide agli episodi, approfondimenti sugli showrunner e tutte le ultime news dal catalogo streaming più atteso dell’anno.