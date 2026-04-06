Un incidente aereo, un gruppo di scolari inglesi e un’isola che trasforma l’innocenza in ferocia. Il 4 maggio 2026 approda su Netflix Il Signore delle Mosche (Lord of the Flies), una serie in quattro episodi adattata da Jack Thorne (His Dark Materials, Enola Holmes).
La storia segue i giovani naufraghi nel loro tentativo disperato di mantenere l’ordine e la civiltà, prima che la fame, la solitudine e il potere diano vita a tribù violente e fazioni nemiche. Secondo Thorne, questo adattamento è più urgente che mai: “Stiamo perdendo una generazione di ragazzi a causa dell’odio che ingeriscono come risposta alla loro solitudine“, ha dichiarato lo sceneggiatore, sottolineando come la serie esplori la rabbia e la fragilità maschile contemporanea.
Una regia visionaria tra le foreste della Malesia
Diretta da Marc Munden, la serie si distingue per una scelta stilistica audace: l’uso di telecamere a infrarossi per le scene notturne (girate di giorno per via delle restrizioni sul lavoro dei minori). Questa tecnica trasforma il verde della giungla in tonalità rosa e rosse, conferendo allo show un’atmosfera allucinata e di realismo magico.
Il cast, composto in gran parte da esordienti scovati dalla leggendaria casting director Nina Gold (Game of Thrones), vede protagonisti Winston Sawyers (Ralph), Lox Pratt (Jack) e David McKenna (Piggy). Le riprese in Malesia, tra isole disabitate e foreste fittissime, hanno permesso di catturare un senso di disagio organico che promette di riportare gli spettatori alla potenza brutale del libro originale. La fotografia è curata da Mark Wolf.
Il mondo degli Originali Netflix e i grandi adattamenti
Per non perdere nessuna novità sulla trasposizione de Il Signore delle Mosche, scoprire i segreti del cast e restare aggiornato su tutte le produzioni originali in arrivo sulla piattaforma, visita il nostro HUB dedicato:
- Netflix: Recensioni, guide agli episodi, approfondimenti sugli showrunner e tutte le ultime news dal catalogo streaming più atteso dell’anno.
Scopri di più da Universal Movies
Abbonati per ricevere gli ultimi articoli inviati alla tua e-mail.