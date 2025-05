Gli appassionati di genere sono pronti a tornare nella Terra di Mezzo: il nuovo film della saga Il Signore degli Anelli ha ottenuto una data d’uscita nel 2027.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, questo il titolo del nuovo film Il Signore degli Anelli da tempo annunciato, sarà distribuito da Warner Bros. Pictures nelle sale USA a partire dal 17 dicembre 2027 (via Deadline), una data al momento occupata solo da un film evento senza titolo appartenente alla saga Star Wars.

Nuovi dettagli saranno rivelati nelle prossime settimane.

The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum | Cosa Sappiamo

Il nuovo film s’intitolerà The Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, e verrà diretto da Andy Serkis, il cui nome sarà collegato anche all’interpretazione del protagonista “Gollum“. Per gli appassionati dei romanzi di J.R.R. Tolkien, la suddetta “Caccia a Gollum” è situata nell’Appendice B de Il ritorno del re ed è introdotta così: “Gandalf e Aragorn hanno rinnovato la loro caccia a Gollum a intervalli nei successivi otto anni, cercando nelle valli di Anduin, Mirkwood e Rhovanion fino ai confini di Mordor…“

Peter Jackson, regista della trilogia originale, assieme alle partner di scrittura Fran Walsh e Philippa Boyens, produrranno Lord of the Rings: The Hunt for Gollum, mentre la sceneggiatura è attualmente nelle mani di Phoebe Gittins e Arty Papageorgiou. I produttori esecutivi sono Ken Kamins, Serkis e Jonathan Cavendish per The Imaginarium.

Lord of the Rings: The Hunt for Gollum si aggiunge a The War of the Rohirrim, il film d’animazione diretto da Kenji Kamiyama uscito nel mese di dicembre.