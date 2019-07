Il sequestro di Stella è il nuovo film drammatico disponibile nel catalogo Netflix. Questa è la nostra recensione.

Realizzato dal regista Thomas Sieben, i tre attori del cast sono Max von der Groeben, Jella Haase e Clemens Schick.

Stella è una giovane ragazza che viene improvvisamente sequestrata da due uomini misteriosi: il loro obiettivo è quello di ottenere un ingente riscatto di 4 milioni di euro. Ma qualcosa andrà storto e la scelta di rapire Stella non sarà casuale.

RECENSIONE

Con Il Sequestro di Stella, il regista Thomas Sieben punta a realizzare un prodotto nuovo e originale, e questo nonostante il soggetto sia già stato affrontato abbondantemente dalla cinematografia internazionale.

La narrazione del film segue il classico iter, ma è durante il racconto che i personaggi svelano dettagli che aiutano a ricostruire le vicende personali, ed i motivi che hanno portato i sequestratori a realizzare l'infausto gesto. La durata short del film (un'ora e venti minuti circa) contribuisce a non appesantire la narrazione, mettendo al centro dell'attenzione principalmente la recitazione. Dopo un prologo iniziale dallo stile per così dire "classico" per il genere, si può percepire una sorta di "rivoluzione narrativa" che tende a rimescolare le carte in gioco, portando il film verso un epilogo non così scontato. Gli spazi angusti e limitati, la sceneggiatura solida e ben strutturata, i suoni scelti in armonia con le azioni contribuiscono a creare pathos e voglia di sapere come andrà a finire la storia.

Il cast del nuovo drama movie tedesco è per così dire minimal ( Max von der Groeben, Jella Haase e Clemens Schick) e si muove all'interno di uno spazio molto limitato. Tale scelta permette al regista di enfatizzare il rapporto che nasce tra i tre personaggi, concentrando pertanto l'attenzione dello spettatore sulle dinamiche umane narrate nel film. La buona capacità interpretativa degli attori è forse il perno principale.

Dopo il successo della serie Dark, ora tocca a Il sequestro di Stella continuare a dare luce al cinema tedesco, oramai sempre più in linea con le aspettative del pubblico internazionale.