Il rumore delle cose nuove | nuovo ciak per Paolo Genovese

Dopo il successo di Follemente il regista Paolo Genovese torna sul set con Il rumore delle cose nuove (tratto dal suo omonimo romanzo); le riprese – per 7 settimane – saranno effettuate tra Roma e Milano.

Sono iniziate le riprese de Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, con protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello e con la partecipazione di Claudio Santamaria.

Il film è una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, con RAI CINEMA in collaborazione con DISNEY+ in associazione con VICE PICTURES. Prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone.

Fanno parte del cast tecnico: il direttore della fotografia: Fabrizio Lucci, la scenografa Chiara Balducci, la costumista Gemma Mascagni, il Casting Director è Barbara Giordani, il produttore esecutivo Paolo Sciarretta e il produttore delegato Carlotta Galleni.