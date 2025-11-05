il rumore delle cose nuove paolo genovese
Il rumore delle cose nuove | nuovo ciak per Paolo Genovese

Scritto da Maria Teresa Ruggiero

Dopo il successo di Follemente il regista Paolo Genovese torna sul set con Il rumore delle cose nuove (tratto dal suo omonimo romanzo); le riprese – per 7 settimane – saranno effettuate tra Roma e Milano.

Sono iniziate le riprese de Il rumore delle cose nuove, il nuovo film di Paolo Genovese, con protagonisti Emanuela Fanelli, Claudia Pandolfi, Vittoria Puccini, Lino Musella, Edoardo Pesce, Rolando Ravello e con la partecipazione di Claudio Santamaria.

il rumore delle cose nuove

Il film è una produzione LOTUS PRODUCTION, una società LEONE FILM GROUP, con RAI CINEMA in collaborazione con DISNEY+ in associazione con VICE PICTURES. Prodotto da Raffaella Leone e Andrea Leone.

Fanno parte del cast tecnico: il direttore della fotografia: Fabrizio Lucci, la scenografa Chiara Balducci, la costumista Gemma Mascagni, il Casting Director è Barbara Giordani, il produttore esecutivo Paolo Sciarretta e il produttore delegato Carlotta Galleni.

