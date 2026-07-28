Eagle Pictures ha diffuso in rete il trailer ufficiale de Il regno di Orïsha, l’attesa ed epica avventura fantasy diretta da Gina Prince-Bythewood.

Nel leggendario regno di Orïsha, dove la magia un tempo scorreva potente, una giovane eroina intraprende un viaggio destinato a cambiare per sempre il destino del suo popolo. Determinata a riportare in vita l’antico potere che è stato brutalmente strappato alla sua gente, la protagonista unirà le forze con il fratello e con il principe e la principessa del regno, sfidando il tirannico sovrano che ha imposto il suo dominio con il ferro e il sangue.

Il film vanta un cast eccezionale guidato da Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg e Tosin Cole. A completare l’imponente parterre di interpreti troviamo la partecipazione della candidata all’Oscar® Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, il candidato all’Oscar® Chiwetel Ejiofor, la vincitrice dell’Oscar® Regina King, insieme a Idris Elba e alla vincitrice dell’Oscar® Viola Davis.

Il film sarà distribuito prossimamente nelle sale italiane da Eagle Pictures.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo: Il regno di Orïsha

Il regno di Orïsha Regia: Gina Prince-Bythewood

Gina Prince-Bythewood Sceneggiatura: Non specificata

Non specificata Cast: Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba, Viola Davis

Thuso Mbedu, Damson Idris, Amandla Stenberg, Tosin Cole, Cynthia Erivo, Lashana Lynch, Zackary Momoh, Richard Mofe-Damijo, Chiwetel Ejiofor, Regina King, Idris Elba, Viola Davis Distribuzione: Eagle Pictures