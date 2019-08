Questa sera torniamo a parlare di Oniros Film Awards, ma con particolare attenzione alla seconda edizione dei premi annuali.

Attraverso un nuovo comunicato stampa, i direttori Fabio Cento e Charles E. Pellissier hanno regalato un nuovo aggiornamento dalla serata di premiazione, prevista lo ricordiamo per il 25 agosto nella splendida cornice di Saint-Vincent.

Con il comunicato, la direzione di Oniros ha anche diffuso la locandina ufficiale dell'evento mondano.

“Oniros Films Awards” 2019 al via 2a Edizione

Red Carpet e Gala Sabato 24 Agosto al Palais-Saint Vincent

A seguito del successo della prima edizione degli Oniros Film Awards, i premi cinematografici riconosciuti dall’IMDb (Internet Movie Database), i riflettori torneranno ad accendersi per la seconda edizione con nuovi ospiti e grandi novità in una cornice d’eccezione, Saint-Vincent.

Oniros Film Awards, dal greco «Oneiros» sogno, è un Festival Cinematografico ispirato al modello americano, ideato da Fabio Cento e Charles E. Pellissier con lo scopo di celebrare e valorizzare il cinema indipendente di qualità in tutte le sue sfaccettature.

Alla sua seconda edizione, l’Oniros registra oltre 1200 iscrizioni da 65 nazioni in circa 50 lingue differenti, nel 2018 è stato inserito tra i Top 100 Best Reviewed Festivals classificandosi al 3° posto come unico festival Europeo. Molti dei film partecipanti contano Star di calibro planetario: Maria Grazia Cucinotta, Avicii, Ron Perlman, Miguel Herrán, Angela Lansbury, Paul Sorvino e David Attenborough.

Sabato 24 Agosto il Centro Congressi e il Palais Saint-Vincent apriranno le porte all’evento annuale che ospiterà la proiezione di una selezione di 24 opere internazionali, Red Carpet e serata di Gala con Live Show. Le categorie premiate durante la cerimonia annuale saranno 25, tra cui una novità assoluta: il premio «Best Variety Act» (Miglior Atto di Varietà), premio esclusivo concepito per sostenere e valorizzare Artisti valdostani e Creatori di contenuti originali.

Selezionati dall’organizzazione durante l’anno, gli Artisti coinvolti si esibiranno live durante il Gala; a decretare il vincitore sarà il pubblico in sala e gli oltre 200 filmmakers internazionali coinvolti nella competizione. Si esibiranno sul palco del Palais sei talenti in differenti arti: 3Guys1Piano i pianisti David Cerquetti, Philippe Bich, Alex Marjolet, la cantautrice country Mikol Frachey, la giovanissima ballerina classica Jasmine Lale-Murix, la cantante rap Jakido, il gruppo di scherma storica I Duellanti, le ballerine di danza hip hop Le Chic composto da Alice Gallo, Fabiana Giovinazzo, Camilla Rastello, Ginevra Raffaelli, Fabienne Jacquemod con le coreografie di Denise Fimiano.

Durante la cerimonia, condotta in italiano e inglese dall’attore e stuntman Michael Segal e dall’attrice newyorkese Alice Lussiana Parente, saranno rivelati i vincitori delle 25 categorie complessive.

Tra i membri Onorari della Giuria, spicca il nome di Mauro Serio, noto attore e iconico conduttore televisivo (Solletico, Giochi Senza Frontiere, Io sono Mia) e Roberto Accornero, celebre attore e doppiatore Italiano (Nonhosonno, Camera Cafè, Rocco Schiavone).

Tutti i finalisti annuali all’Oniros Film Awards 2019: www.onirosfilmawards.com/annual-finalists