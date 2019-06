Leone Film Group ha rilasciato oggi il primo trailer italiano di Hotel Artemis, il thriller diretto da Drew Pearce, con protagonista Dave Bautista.

Con il trailer, la casa di distribuzione italiana ha anche diffuso tre foto ufficiali, e la sinossi. L’uscita cinematografica italiana è fissata per il 1° agosto prossimo.

Hotel Artemis è stato diretto da Drew Pearce. Nel cast Jodie Foster, Sterling K. Brown, Sofia Boutella , Jeff Goldblum , Brian Tyree Henry, Jenny Slate, e con Zachary Quinto, Charlie Day e Dave Bautista.

Sinossi. E’ un mercoledì notte del 2028 e le strade del centro di Los Angeles sono tutte bloccate da tafferugli e manifestazioni. Le forze di polizia della città stanno respingendo violentemente i manifestanti che si sono tinti di blu per perorare la loro unica richiesta: acqua pulita. In tutto questo inferno, si aggirano quattro uomini, con i volti coperti da maschere a teschio, che hanno appena fallito un colpo in banca finendo in uno scontro a fuoco con la polizia. Feriti e senza altre opzioni, l’unica speranza di sopravvivere è raggiungere prima possibile uno stabile di 13 piani ,in art déco, dalla logora facciata, un tempo un prestigioso hotel ma adesso un luogo sicuro che nasconde all’attico un ospedale all’avanguardia. Questo Pronto Soccorso è molto esclusivo, riservato ai soli criminali; l’iscrizione si paga in anticipo e tutte le regole della casa devono essere seguite alla lettera. A gestire la struttura è una donna , incurante del motivo o del perché sei li , conosciuta da tutti come L’Infermiera. Lei pensa sempre e solo a una cosa… all’ Hotel Artemis, e stanotte è particolarmente impegnata.

