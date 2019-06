20th Century Fox Italia ha diffuso questa mattina, come da promessa, il primo emozionante trailer italiano di Le Mans ’66 – La Grande Sfida.

Nei giorni scorsi la Fox aveva rilasciato il primo poster (lo trovate qui), anticipando il rilascio del primo trailer proprio per questa notte. Non è stata ancora annunciata una data di uscita per il nostro paese.

Come noto, il film è un adattamento cinematografico di Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans, il libro firmato da A.J. Baime.

Le Mans ’66 – La Grande Sfida è stato diretto da James Mangold. Nel cast Matt Damon sarà Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo, e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Il film approderà nelle sale dal 15 novembre 2019.