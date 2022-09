Il Premio Solinas torna a La Maddalena dal 20 al 25 settembre 2022

La 37ma edizione del Premio Solinas si terrà a La Maddalena dal 20 al 25 settembre.

Dal 20 settembre l’isola di La Maddalena diventerà un laboratorio a cielo aperto che includerà, metterà in relazione e creerà opportunità, confronto e scambio tra i 200 ospiti presenti: registi, sceneggiatori, broadcaster, produttori, distributori, finalisti del Premio Solinas, critici, giornalisti e studenti.

L’ecosostenibilità sarà uno dei focus di questa edizione grazie al Convegno: Storie, innovazione tecnologica e sostenibilità che realizzeremo con il patrocinio del MITEe il sostegno della Regione Sardegna e il supporto creativo e organizzativo della Fondazione Sardegna Film Commission. Dalla Maddalena, il Premio Solinas e la Sardegna Film Commission, intendono inviare un chiaro messaggio di impegno e responsabile coinvolgimento civile dell’industria audiovisiva nella diffusione di comportamenti ecosostenibili, a partire dagli obiettivi della Agenda sostenibile 2030.

Premio Solinas 2022: omaggio a Franco Solinas

La manifestazione apre con un omaggio a Franco Solinas, per il quarantennale della sua scomparsa, con la proiezione del film “La Grande Strada Azzurra”, ambientato a La Maddalena. “La Grande Strada Azzurra”, scritto da Franco Solinas e tratto dal romanzo “Squarciò” dello stesso Solinas, è il primo film lungometraggio girato da Gillo Pontecorvo. Romanzata da Solinas, la drammatica storia del pescatore Squarciò racconta la vicenda di un uomo pronto a contravvenire ai suoi ideali e a disattendere le speranze dei suoi compagni per sopravvivere in un mondo difficile.

Anche gli appuntamenti con gli studenti dell’Istituto G. Garibaldi di La Maddalena troveranno spazio nella ricca agenda di appuntamenti.

Si parte il 21 con la proiezione de “La Grande Strada Azzurra” presso il Cinema Longobardo, per continuare il 22 e 23 settembre presso i Magazzini Ex-Ilva dove Gabriella Gallozzi presenterà i Corti di Bookciak Azione! premiati nell’ambito delle Giornate degli Autori alla 79°edizione del Festival di Venezia. Gli studenti avranno inoltre l’opportunità di partecipare al focus serialità grazie alla proiezione dei 4 piloti per serie Tv (“Flash”, Mi hanno sputato nel milkshake”, “Up&Down” e “Cabala”) vincitori del concorso EXPERIMENTA SERIE.

Alle proiezioni saranno associate delle Masterclass con gli autori e i produttori dei piloti.

“Il premio Solinas è oramai un appuntamento immancabile della vita culturale di questo Paese e la Sardegna è orgogliosa di ospitarlo, sostenerlo e promuoverlo” conferma l’assessore regionale alla Cultura Andrea Biancareddu. “La direzione impressa a questa manifestazione, nel senso oramai irrinunciabile per la nostra azione politica, di tutela dell’ecosistema e di quella che amo chiamare “rivoluzione della sostenibilità”, conferisce modernità a questo premio e lo colloca al vertice tra le manifestazioni culturali europee. La riconoscibilità e la centralità del premio, che abbiamo riscontrato anche alla mostra internazionale del cinema di Venezia sono un grande motivo di soddisfazione per avere, negli anni, sostenuto questo premio prestigioso. A medas annos!”

Premio solinas: tra concorsi e workshop

La 37ma edizione sarà realizzata en plein air e prevede Laboratori di Alta Formazione, pitch tra i produttori e i 55 finalisti/vincitori dei vari concorsi.

La Manifestazione di Premiazione del concorso per concept SCREEN IN GREEN, nato su input del Mite e della Fondazione Sardegna Film Commission, è prevista per il 21 settembre in Piazza XXIII febbraio 1793 e sarà seguita dal Convegno “Storie, innovazione tecnologica e sostenibilità”.

Altro tema di rilevante importanza per l’industria cinematografica sarà affrontato dal Convegno “Cinema e audiovisivo: quale linguaggio e quale futuro. Affrontiamo il tema della qualità a partire dalle storie. Abbiamo commesso degli errori? Confronto creativo tra autori, produttori, broadcaster, critici e giornalisti”, che si terrà il 22 e il 23 settembre a Tegge.

Sempre a La Maddalena si terrà l’ultimo workshop de “La Bottega della Sceneggiatura” l’iniziativa di Premio Solinas e Netflix rivolta a giovani autrici e autori che rappresentano la multiculturalità italiana e che desiderano sviluppare storie per serie TV. La manifestazione di premiazione dei 3 concorsi – Premio Internazionale Franco Solinas (per film destinati alla sala e alle piattaforme multimediali), Premio Solinas Documentario per il Cinema in coll. con Apollo11, Premio Solinas Experimenta Serie con la main sponsorship di Rai Fiction è prevista in località Punta Tegge da Zì Antò il 23 settembre. Il concerto della giovanissima pianista/cantante prodigio, 18 anni da compiere, FRIDA BOLLANI MAGONI, chiuderà la manifestazione.

Tutte le attività saranno documentate, anche in streaming, sul nuovo sito del Premio Solinas e sui canali social (Facebook, Twitter, Instagram) con foto, video e news.

Il Premio Solinas è una struttura permanente che in 37 anni di attività ha favorito la realizzazione di 148 prodotti audiovisivi di cui 129 film, 12 corti, 3 web series, 4 piloti per serie TV ed è sostenuto da: MIC, Regione Lazio, Regione Sardegna, Fondazione Sardegna Film Commission, SIAE e del Comune di La Maddalena; gode del patrocinio del Ministero della Transizione Ecologica, dell’Ente Parco dell’Arcipelago di La Maddalena, del Corso di Produzione Multimediale dell’Università di Cagliari, dell’Istituto G.Garibaldi e delle Associazioni di Categoria: 100autori, Anac, Writers Guild Italia, Doc/It, Anica, Apa, Agici, CNA, Unita e SNCCI;

Collabora con Circolo Sottufficiali della Marina Militare di La Maddalena, FeST – Il festival delle serie tv, Istituto Italiano di Cultura di Madrid, Premio Bookciak Azione!, Apollo11, Ids, Olbia Film Network, Circo degli Insoliti; Con il supporto di: Rai Cinema; Sponsor della manifestazione: Allianz e Assimovie; Main Sponsor Experimenta Serie: Rai Fiction; Partner La Bottega della Sceneggiatura: Netflix; Media Partner: Cinecittà News.