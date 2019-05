E’ iniziata ufficialmente la campagna promozionale legata Le Mans ’66 – La Grande Sfida, il biopic sportivo noto come Ford v. Ferrari.

La divisione nazionale della 20th Century Fox quest’oggi ha lanciato in rete il poster ufficiale del film, senza però svelare quella che sarà la data di uscita nel nostro paese.

Entro domenica la Fox rilascerà anche il primo trailer, pertanto rimanete connessi sulle nostre pagine.

Come noto, il film è un adattamento cinematografico di Go Like Hell: Ford, Ferrari, and Their Battle for Speed and Glory at Le Mans, il libro firmato da A.J. Baime.

Le Mans ’66 – La Grande Sfida è stato diretto da James Mangold. Nel cast Matt Damon sarà Carol Shelby, un ingegnere ingaggiato da Henry Ford II per costruire l’auto più veloce del mondo, e Christian Bale in quelli di un pilota di auto da corsa di nome Ken Miles.

Il film approderà nelle sale dal 15 novembre 2019.