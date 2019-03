M2 Pictures ha lanciato oggi la campagna promozionale in vista dell’uscita al cinema di Attacco a Mumbai, il film diretto da Anthony Maras. Come primo passo, ci godiamo oggi il poster ufficiale italiano.

Tratto da fatti realmente accaduti, il film porterà sul grande schermo una storia di eroismo ambientata durante un attacco terroristico alla cittadina indiana di Mumbai.

Nel cast diretto da Anthony Maras, spazio per Dev Patel, Armie Hammer, Nazanin Boniadi e Jason Isaacs.

La sinossi recita: Nel novembre del 2008, un gruppo di terroristi mette in atto una serie di devastanti attentati in tutta Mumbai. Per tre giorni gli attentatori assediano anche il Taj Mahal Palace Hotel tenendo in ostaggio oltre 500 persone tra ospiti e dipendenti. Mentre il mondo è testimone impotente dell’attacco attraverso i media, il rinomato chef dell’hotel e un umile cameriere rischiano la vita per portare in salvo gli ospiti della struttura, una giovane coppia tenta disperatamente di proteggere il proprio bambino, mentre un freddo miliardario sembra interessato solo a salvare se stesso.

L’uscita in sala di Attacco a Mumbai è attesa per il 30 aprile 2019.