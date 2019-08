Netflix ha diffuso oggi il poster ufficiale relativo alla seconda stagione di Mindhunter, la serie crime creata da Joe Penhall e David Fincher.

Il creatore della serie è Joe Penhall (The Road), mentre David Fincher (Gone Girl, The Social Network, Zodiac), Joshua Donen (Gone Girl, The Quick and the Dead), Charlize Theron (Girlboss, Hatfields & McCoys) e Cean Chaffin (Gone Girl, Fight Club) sono i produttori esecutivi.

Nei nuovi episodi tornerà anche Anna Torv, affiancata da Cameron Britton, Joe Tuttle, Albert Jones, Stacey Roca, Michael Cerveris, Lauren Glazier e Sierra McClain. Tornano ovviamente i protagonisti della serie tv Jonathan Groff e Holt McCallany.

Sinossi. Gli agenti dell’FBI Holden Ford e Bill Tench tornano a esplorare la psiche di coloro che hanno compiuto l’impensabile. Con l’aiuto della psicologa Wendy Carr, applicano la loro rivoluzionaria analisi comportamentale alla caccia di famigerati serial killer.

Mindhunter 2 approderà su Netflix dal 16 agosto 2019.