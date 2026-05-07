Dopo aver riportato i Fantastici Quattro sotto i riflettori della Marvel, il regista Matt Shakman è pronto a lanciarsi in una nuova, ambiziosa, sfida. Sarà lui, infatti, a dirigere un nuovo film per il franchise de Il Pianeta delle Scimmie, collaborando ancora una volta con lo sceneggiatore Josh Friedman.

Il nuovo film non sarà il seguito di quanto abbiamo visto ne Il regno del pianeta delle scimmie (2024): secondo quanto riportato da Deadline, l’idea su cui Shakman e Friedman starebbero lavorando dovrebbe trattarsi di una storia originale e indipendente, se pur liberamente ispirata al romanzo di Pierre Boulle.

Sebbene i dettagli della trama siano blindatissimi, il cuore del film resterà fedele al DNA della saga. Rivisiteremo, pertanto, quel pianeta dove le scimmie rappresentano la specie dominante, esplorando nuove dinamiche narrative, con la speranza che possano rinfrescare e catturare nuovamente l’attenzione su un franchise nato nel lontano 1968 con uno dei film più iconici dell’universo fantascientifico e distopico.

Un franchise che non invecchia mai

Dall’esordio a oggi la saga de Il Pianeta delle Scimmie ha saputo attraversare i decenni, incassando complessivamente oltre 1.7 miliardi di dollari. Tra una serie spin-off del 1974 non molto apprezzata, il remake – a dire il vero non riuscitissimo – di Tim Burton, l’apprezzatissima trilogia reboot iniziata nel 2011 con L’Alba del Pianeta delle Scimmie, e il gran successo dell’ultimo capitolo diretto da Wes Ball, il franchise ha saputo sempre riconfermare un alto interesse da parte del pubblico, preparando il terreno per questa nuova visione firmata Matt Shakman.

Cosa aspettarsi

Con la produzione affidata ai veterani Rick Jaffa e Amanda Silver, il nuovo film promette di mantenere l’alto standard qualitativo a cui la 20th Century Studios ci ha abituati. Non ci resta che attendere novità riguardanti il cast e, soprattutto, capire in quale epoca di questo affascinante universo si svolgerà la nuova avventura.