Disney ha rilasciato da poco il nuovo trailer di Lilli e il Vagabondo, la versione live-action destinata a Disney+, servizio streaming attivo da novembre.

Il rilascio del film è previsto per il 12 novembre, e sarà tra i primi contenuti originali della piattaforma Disney+, per l'Italia al momento si attendono nuovi aggiornamenti. Per avere informazioni su Disney+ visitate il nostro articolo qui.

Lilli e il Vagabondo

Il film, che mescolerà live action e CGI, è stato diretto da Charlie Bean.

Nel cast vocale Tessa Thompson (Lilli), Ashley Jensen (la voce allo scottish terrier Jackie, il cane amico di Fido e Lilli), Justin Theroux (Biagio), Benedict Wong (Bull), Janelle Monae (Gilda). Nel cast umano Thomas Mann (Gianni Caro), Kiersey Clemons (Tesoro), Arturo Castro.

Lilli e il Vagabondo approderà su Disney+ dal 12 novembre 2019.