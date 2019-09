Manca ancora tanto tempo prima di rivedere al cinema I Fantastici 4, ciononostante il rumour di giornata riguarda il casting relativo al villain Doctor Doom.

Attraverso un rumour – più o meno affidabile – pare che i Marvel Studios starebbero pensando a Michael Fassbender per dare vita a Victor Doom – aka Doctor Doom (o Dottor Destino per noi italiani). Il rumour specifica che al momento non c’è nulla di confermato, ma in lizza per il ruolo potrebbero esserci anche Christoph Waltz e Hugh Jackman.

Come noto Michael Fassbender ha interpretato Magneto nelle ultime pellicole relative all’X-Men Universe della Fox, pertanto è plausibile che i Marvel Studios potrebbero voler sfruttare il grande talento dell’attore per affidargli nuovi importanti personaggi nel loro Marvel Cinematic Universe.

Ricordiamo che i Marvel Studios hanno annunciato un riavvio del franchise Fantastic Four durante la D23 Expo, senza però svelare date di rilascio.

In passato Doctor Doom è stato interpretato da Julian McMahon in due pellicole, e da Toby Kebbell nel reboot poco riuscito del 2015.