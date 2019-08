Netflix ha svelato il nuovo trailer - anche italiano - di Dark Crystal: La Resistenza, la serie animata che farà da prequel al film di Jim Henson del 1982.

La serie tv vedrà la luce - sul catalogo Netflix - il prossimo 30 agosto, e sarà diretto da Louis Leterrier. Tra i produttori spazio per The Jim Henson Company, in collaborazione con Ritamarie Peruggi, Javier Grillo-Marxuach, Jeffrey Addis, Will Matthews, Blanca Lista, Tim Wellspring, Cameron Richardson e Vivian Lee.

Il cast vocale comprende Taron Egerton, Lena Headey, Awkwafina, Benedict Wong, Sigourney Weaver, Hannah John-Kamen e Dave Goelz. Anya Taylor-Joy e Nathalie Emmanuel nei ruolo di Rian, Brea e Deet, i tre giovani eroi. Tra gli altri interpreti ci sono Caitriona Balfe, Helena Bonham Carter, Harris Dickinson, Natalie Dormer, Eddie Izzard, Theo James, Toby Jones, Shazad Latif, Gugu Mbatha-Raw, Mark Strong e Alicia Vikander. I malvagi Skekis e i Mistici hanno le voci di Harvey Fierstein, Mark Hamill, Ralph Ineson, Jason Isaacs, Keegan-Michael Key, Ólafur Darri Ólafsson, Simon Pegg e Andy Samberg. Donna Kimball doppierà invece Aughra e alcuni membri del team che muovono i pupazzi completeranno il cast vocale (Alice Dinnean, Louise Gold, Neil Sterenberg e Victor Yerrid).

Sinossi. Dark Crystal: la Resistenza riporta il pubblico nel mondo di Thra, dando vita ad una nuova avventura. Quando tre Gelfling scoprono l’orribile segreto che si cela dietro il potere degli Skeksis, partono per un viaggio epico con l’obiettivo di alimentare il fuoco della ribellione in tutto il Paese e salvare il loro mondo. Basato su The Dark Crystal, il rivoluzionario film del 1982 di Jim Henson, Dark Crystal: la Resistenza racconta una nuova, epica avventura, ambientata molti anni prima degli eventi del film e realizzata usando i classici burattini con effetti visivi all’avanguardia. Il mondo di Thra sta morendo. Il Cristallo della Verità risiede nel cuore del pianeta e rappresenta un’incredibile fonte di potere. Il cristallo è però danneggiato, corrotto dai malvagi Skeksis, e la sua malattia si diffonde su tutta la terra. Quando tre Gelfling scoprono la verità inizia una battaglia epica per salvare il pianeta.

La prima stagione di Dark Crystal: La Resistenza conterà 10 episodi da un'ora circa. La distribuzione è attesa per il 30 agosto 2019.