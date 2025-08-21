Stefano Sollima torna a dirigere una storia crime e lo fa con Il Mostro, la nuova serie che riporta alla luce diciassette anni di terrore. La serie sarà presentata in anteprima alla 82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e sarà disponibile dal 22 ottobre nel catalogo Netflix Italia.

Il Mostro | la storia

Otto duplici omicidi. Diciassette anni di terrore. Sempre la stessa arma. Una beretta calibro 22.

Una delle più lunghe e complesse indagini italiane sul primo e più brutale serial killer della storia del Paese: Il Mostro di Firenze.

Una serie basata su fatti realmente accaduti, testimonianze dirette, atti processuali e inchieste giornalistiche.

Tutto terribilmente vero.

Perché crediamo che il racconto della verità, e solo quello, sia l’unico modo per rendere giustizia alle vittime.

In una storia dove i mostri possibili, nel corso del tempo e delle indagini, sono stati molti, il nostro racconto esplora proprio loro, i possibili mostri, dal loro punto di vista.

Perché il mostro, alla fine, potrebbe essere chiunque.

Il Mostro | note di produzione

Scritta e diretta da Stefano Sollima con Leonardo Fasoli, Il Mostro, sarà distribuita sulla piattaforma Netflix in concomitanza del decimo anniversario dell’arrivo del servizio in Italia.

La serie ripercorrerà il caso di cronaca nera del Mostro di Firenze, a partire dalle prime indagini e ripercorrendo una delle inchieste più lunghe e inquietanti della storia del nostro Paese.

“L’orrore, per essere davvero raccontato, va attraversato, non aggirato, e la storia, per arrivare con chiarezza, senza sposare una tesi, deve cominciare dall’inizio – ha spiegato il regista Stefano Sollima –Riportare con onestà, con rispetto e con rigore deve ancora avere un senso. Non per risolvere, non per capire, ma solo per ricordare. Un modo per restare accanto a chi è rimasto lì, per sempre nella notte”.

Fanno parte del cast della serie: Marco Bullita, Valentino Mannias, Francesca Olia, Liliana Bottone, Giacomo Fadda, Antonio Tintis e Giordano Mannu.

Il Mostro | trailer