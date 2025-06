Il mio posto è qui | dal 27 giugno su Paramount+

Paramount+ ha annunciato che IL MIO POSTO È QUI, il film scritto e co-diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, sarà disponibile in esclusiva in Italia in streaming, dal 27 giugno.

Premiato al Bif&st 2024 con il Premio Giuliano Montaldo alla miglior regia e il Premio Mariangela Melato alla miglior attrice protagonista, il film è interpretato da Ludovica Martino (Skam Italia, Sotto il sole di Riccione, Il campione, Vita da Carlo) e Marco Leonardi (Nuovo Cinema Paradiso, Anime nere, Martin Eden) e racconta con verità e coraggio una storia di amicizia ed emancipazione nella Calabria rurale degli anni ’40, sullo sfondo dell’Italia del dopoguerra.

Marta (Ludovica Martino), ragazza madre promessa in sposa a un uomo che non ama, conosce Lorenzo (Marco Leonardi), assistente del parroco noto come “l’uomo dei matrimoni”, emarginato per la sua omosessualità. Tra i due nasce un legame profondo che porta Marta a scoprire una comunità nascosta e a prendere coscienza dei propri diritti. Ma dovrà difendersi dai pregiudizi e dalla cultura patriarcale che la circondano.

IL MIO POSTO È QUI è scritto e co-diretto da Cristiano Bortone e Daniela Porto, autrice anche del romanzo omonimo da cui è tratto ed è prodotto da Orisa Produzioni in co-produzione con Goldkind Filmproduktion (Germania), con il sostegno di Calabria Film Commission, Apulia Film Commission e Regione Lazio – Fondo Lazio Cinema International (POR-FESR 2014–2020) e distribuito da Adler Entertainment.