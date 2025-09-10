Il Mio Amico Pinguino | La vera storia arriva al cinema

Leone Film Group ha svelato il trailer di Il Mio Amico Pinguino, il film diretto da David Schurmann, con protagonista Jean Reno.

Ispirato ad una storia vera, il film porta in sala l’intensa amicizia tra un uomo ed un pinguino. In “Il Mio Amico Pinguino” infatti Jean Reno interpreta un pescatore solitario che, dopo aver salvato un pinguino da una fuoriuscita di petrolio, scopre che quella è solo l’inizio di un’amicizia incredibile.

La trama ufficiale di Il Mio Amico Pinguino

La trama di Il Mio Amico Pinguino recita “Ispirato a una storia vera che ha emozionato il mondo, questo racconto epico celebra la forza di un’amicizia straordinaria. Il film racconta l’incontro tra DinDim, un piccolo pinguino smarrito, e un pescatore solitario. Dopo essere stato salvato da una fuoriuscita di petrolio, il pinguino porta nuova luce nella vita dell’uomo, segnando l’inizio di un legame unico e inaspettato. Un’amicizia così profonda da sfidare la distanza, il tempo, perfino l’oceano che li separa.”

Nel cast Reno è accompagnato da Adriana Barraza. La sceneggiatura del film è stata firmata da Kristen Lazarian & Paulina Lagudi. In cabina di produzione Patrick Ewald, Shaked Berenson, Jonathan E. Lim, Steven P. Wegner, Robin Jonas, Andreas, Wentz, Nicolas Veinberg.

Il Mio Amico Pinguino sarà al cinema dall’11 settembre 2025.

Guardate il trailer del film qui: