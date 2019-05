Sony Pictures ha rilasciato il trailer finale di L’angelo del Male – Brightburn, l’horror supereroistico prodotto da James Gunn.

Il film porterà sul grande schermo l’inquientate storia di un ragazzino venuto da un altro pianeta, con poteri immensi, ma intenzioni non proprio amichevoli. In Italia la release è prevista per il prossimo 23 maggio.

L’Angelo del Male – Brightburn è stato diretto da David Yarovesky, mentre la sceneggiatura è stata firmata da Mark Gunn e Brian Gunn. Il cast conta sulla presenza di David Denman, Elizabeth Banks, Jackson A. Dunn, Matt Jones e Meredith Hagner.

Sinossi. Cosa succederebbe se un bambino proveniente da un altro mondo precipitasse sulla Terra, ma invece di diventare un supereroe si dimostrasse essere qualcosa di molto più sinistro? Con BrightBurn, il visionario regista di Guardiani della Galassia e Slither presenta una in maniera sorprendente e sovversiva un radicale nuovo genere: l’horror supereroistico.

L’uscita negli USA è prevista per il 24 maggio 2019. In Italia il 23 maggio.