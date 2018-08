UCI Cinemas è lieta di annunciare l'apertura dei primi due Multisala Luxe, nati per l'occasione a Firenze e a Venezia.

UCI Campi Bisenzio e UCI Venezia Marcon, infatti, hanno riaperto col marchio Luxe in una veste, con il confort in primissimo piano. Agli spettatori sarà offerta una nuova esperienza cinematografica di lusso, grazie alle poltrone reclinabili di ultima generazione, alla rinnovata e ampliata offerta food & beverage e alla migliore qualità delle proiezioni. Da novembre, tra le altre cose, all’UCI Luxe Campi Bisenzio è in arrivo la terza sala IMAX del Circuito UCI.



UCI CINEMAS LANCIA A CAMPI BISENZIO E A VENEZIA MARCON LE DUE PRIME MULTISALE LUXE

Milano, 30 Agosto 2018 – UCI Cinemas, il più importante Circuito cinematografico presente in Italia con 50 strutture multiplex e 500 schermi, annuncia il lancio delle due prime multisale UCI Luxe a Firenze e a Venezia. A partire da mercoledì 29 agosto, riaprono infatti al pubblico in una veste completamente rinnovata UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Luxe Venezia Marcon, dove gli spettatori potranno usufruire di un’esperienza cinematografica di lusso in termini di qualità, comfort e stile.

UCI Luxe Campi Bisenzio conta 13 sale, di cui 4 ancora in fase di lavorazione, per un totale di 1.450 posti a sedere. La multisala fiorentina sarà inoltre impreziosita dal lancio a novembre della terza sala IMAX del Circuito UCI, dopo quella di UCI Pioltello a Milano e di UCI Orio a Bergamo.

UCI Luxe Venezia Marcon conta invece 12 sale, di cui sei operative sin da subito e sei con inaugurazione prevista a novembre, per un totale di 1.146 posti a sedere.

Al fine di garantire il massimo del comfort agli amanti del grande schermo, nelle multisale Luxe di UCI Cinemas sono state introdotte poltrone di lusso reclinabili di ultima generazione disposte in modo tale che tra una fila e l’altra gli spettatori possano avere uno spazio per le gambe superiore di tre volte rispetto a quello esistente nelle normali sale cinematografiche. Tutte le poltrone sono dotate di tavolino a uso esclusivo dello spettatore che ha la possibilità di vivere la sua esperienza cinematografica in una maniera ancora più personale.



Le multisale Luxe di UCI Cinemas puntano anche a massimizzare la qualità delle proiezioni in termini di immagini e suoni, grazie anche a un miglior posizionamento dei proiettori e degli altoparlanti all’interno delle sale. Grande attenzione anche allo stile. UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Luxe Venezia Marcon sono stati completamente rinnovati anche nell’area del foyer e nelle aree dedicate al bar, dove i clienti potranno scegliere tra una vasta gamma di nuove opzioni di cibo e bevande, come popcorn aromatizzati, pizze pala e nuovi panini. In entrambe le multisale sarà inaugurato l’Oscar’s Bar che proporrà cocktail, aperitivi, vini di qualità e birre artigianali. Novità assoluta nel mondo del cinema è Coca Cola Freestyle, una macchina che attraverso un touchscreen e la tecnologia del microdosaggio dà la possibilità di scegliere fra più di 100 prodotti gassati e non, fra cui oltre 70 bevande a basso o nullo contenuto calorico e più di 90 senza caffeina. Saranno inoltre disponibili la Fanta e Coca Frozen, le famose bevande in versione ghiacciata, una new entry per il mercato italiano.



Tra i film a cui si potrà assistere godendo dell‘esperienza UCI Luxe da segnalare Mission: Impossibile - Fall Out, Mamma Mia! Ci risiamo, Gli Incredibili 2, Hotel Transylvania 3 – Una Vacanza Mostruosa. Nelle due multisale Luxe di UCI saranno inoltre proiettati concerti musicali, eventi sportivi, opere liriche, teatro, manga e film in versione originale. Gli spettatori potranno usufruire delle tariffe agevolate che il Circuito UCI prevede per gli amanti del cinema. Prima fra tutte, quella legata al piano di fidelizzazione che consente di ottenere sconti e biglietti omaggio attraverso l’attivazione delle tessere SKIN ucicard (SKIN Cinema, SKIN Student e SKIN Family), le uniche carte fedeltà emesse in Italia da un Circuito cinematografico. UCI Luxe Campi Bisenzio e UCI Luxe Venezia Marcon offriranno anche la tessera Cinefans nella doppia versione Basic e Plus che consente 5 ingressi a tariffa scontata utilizzabili entro 60 giorni dalla sua emissione.



Attivi anche tutti i servizi e le promozioni che facilitano l’accesso nelle sale, come la App gratuita del Circuito che consente il check-in in sala senza il passaggio alle casse, le biglietterie automatiche self-service presenti sul posto e il call center (892.960).