Il Leoncino d’Oro arriva a Venezia 79

Sono sbarcati a Venezia 79 i quindici giovani giurati che assegneranno il Leoncino d’Oro Agiscuola e il premio Segnalazione Cinema For Unicef.



Da quando, nel 1989, Agiscuola ha istituito il Leoncino d’Oro, il premio è divenuto negli anni uno dei riconoscimenti collaterali più significativi della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica della Biennale di Venezia.



Il gruppo di giovani giurati provenienti da diverse regioni d’Italia, sta partecipando a tutte le proiezioni dei film in concorso e ad altre iniziative tra cui numerosi incontri con i talent presenti alla Mostra del Cinema. Un’occasione unica per questi ragazzi tutti accomunati dalla grande passione per il cinema, selezionati grazie al lavoro annuale del “David Giovani”.

Il lavoro dei giovani giurati non finisce qui: in seguito ad un accordo siglato nove anni fa con il Comitato Italiano per l’UNICEF, spetterà a loro assegnare anche il prestigioso premio Segnalazione Cinema For Unicef al film “che meglio trasmetta i valori e gli ideali dell’UNICEF, dando voce e volto ai diritti dell’infanzia”.

La Segnalazione Cinema for UNICEF è un riconoscimento istituito dal Comitato Italiano per l’UNICEF e accolto alla Mostra fin dal 1980. Lo scopo è quello di designare il film più vicino al “mondo dei bambini” e agli ideali di cui l’UNICEF è divulgatore in tutto il mondo: rispetto dei diritti dell’infanzia, partecipazione consapevole dei bambini e degli adolescenti alle vicende della loro vita, accettazione delle differenze culturali, etniche, religiose e di genere, rifiuto della guerra, della violenza e di tutte le forme di sfruttamento degli esseri umani.

l Leoncino d’Oro Agiscuola si inserisce appieno nel quadro delle attività dell’Agiscuola, il cui scopo principale è quello di avvicinare i giovani al cinema e al teatro intesi come momenti e mezzi di formazione, accanto agli altri linguaggi iconico-verbali propri di una scuola che ormai non può più essere tradizionale e tradizionalista ma che deve aprire le porte a nuove esperienze e sollecitazioni sociali, pedagogiche e didattiche.

Le associazioni coinvolte A.G.I.S., A.N.E.C. e David di Donatello – Accademia del Cinema Italiano nel progetto Leoncino d’Oro lavorano nel corso dell’intero anno per offrire cultura visiva e cinematografica agli studenti italiani, il pubblico del futuro, e supportano l’idea di un sempre maggiore impegno, anche pubblico, nell’ambito educational e formativo.

L’iniziativa viene realizzata nell’ambito del “Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola” promossa dal Ministero della Cultura e del Ministero dell’Istruzione (www.cinemaperlascuola.it).

Da quest’anno sarà possibile seguire la giuria del Leoncino d’Oro quotidianamente anche sui social.