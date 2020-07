Il grande passo, ecco il trailer del film di Antonio Padovan

A partire dal 20 agosto 2020, la commedia lunare con Giuseppe Battiston e Stefano Fresi (distribuita da Tucker Film e Parthenos) dal titolo Il grande passo sarà distribuita nelle sale cinematografiche italiane. Ma prima, ci sarà un'anteprima speciale a Bergamo Lunedì 20 Luglio.

L'appuntamento a Bergamo sarà alle 21.30 al Cinema all’aperto Arena Santa Lucia. Tra gli ospiti speciali: il regista Antonio Padovan, il protagonista Giuseppe Battiston e la produttrice Betta Olmi.

"Il grande passo" del regista Antonio Padovan potrebbe contribuire alla ripartenza del Box Office Italia dopo l'emergenza COVID-19 che ha portato, per ben tre mesi, il buio nelle nostre sale cinematografiche italiane.

Prodotto da Ipotesi Cinema e Stemal Entertainment con Rai Cinema, "Il grande passo" unisce per la prima volta il Nordest di Giuseppe Battiston e la Roma di Stefano Fresi. Al centro del film due fratelli che non potrebbero essere più diversi: l’impetuoso e geniale Dario (Battiston), ossessionato dall’idea di raggiungere la luna a bordo di un razzo, e il placido Mario (Fresi), che gestisce un negozio di ferramenta nella capitale. Tutto funziona bene, finché le loro strade non s’incrociano.

"Il grande passo" vede la partecipazione di Roberto Citran, Camilla Filippi, Vitaliano Trevisan e Teco Celio. La colonna sonora porta la firma leggendaria del maestro Pino Donaggio. Un caloroso ricordo è rivolto a Flavio Bucci, qui nella sua ultima partecipazione straordinaria.

Durante la 37° edizione di Torino Film Festival abbiamo visto Il Grande Passo, qui la recensione. In seguito il trailer del film, nelle sale cinematografiche a partire dal 20 Agosto.

IL TRAILER