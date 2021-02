Dopo il successo delle versioni cinematografiche, “Il Grande Gatsby” diventa una serie tv, prodotta da Blake Hazard, pronipote di Fitzgerald.

Il Grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald é uno dei romanzi più amati della letteratura americana del ‘900. Dal romanzo del 1925 sono stati realizzati diversi adattamenti cinematografici, l’ultimo nel 2013 con Leonardo DiCaprio nei panni di Gatsby.

A produrre il nuovo adattamento seriale sarà il pronipote dello scrittore, Blake Hazard che a Vanity Fair ha dichiarato:

“Ho in mente da tanto tempo una versione de Il Grande Gatsby più incisiva e orientata alla diversity, in grado di rispettare meglio l’America in cui viviamo. Nonostante la sua visione romantica del mondo, Fitzgerald non ha rinunciato ad analizzare la pancia più oscura e profonda degli Stati Uniti: é per questo che la sua storia, che mischia speranza e tragedia, continua a risuonare oggi”.

Ad oggi sono ancora sconosciuti dettagli sul cast sulla serie tv ispirata al Grande Gatsby, mentre è certo che la sceneggiatura sarà firmata da Michael Hirst (The Tudors, Vikings).

La storia della serie tv Il Grande Gatsby si ispirerà a quella del romanzo originario, raccontando l’ascesa e la caduta di un ragazzo proveniente da una famiglia povera di contadini, e diventato una figura mitica la cui stella è destinata ad eclissarsi a causa dei suoi demoni.