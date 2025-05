Il kolossal diretto da Ridley Scott “Il Gladiatore 2” è oramai in procinto di approdare su Paramount+.

Il lancio ufficiale sulla piattaforma digitale è previsto per l’11 maggio 2025, e per l’occasione in rete è approdata la locandina del film (in fondo alla pagina). Come noto, Il Gladiatore 2 arriva in Italia in digitale dopo l’inclusione nella National Board of Review Awards’ Top Ten Films del 2024 e la nomina per due Golden Globes®, quattro Critics’ Choice Awards, tre BAFTA Film Awards e uno Screen Actors Guild Award.

Potete anche dare una lettura al nostro commento su Il Gladiatore 2.

Il sequel de IL GLADIATORE (vincitore dell’Oscar per la miglior fotografia) è sempre diretto dal pluripremiato regista Ridley Scott. IL GLADIATORE II continua l’epica saga di potere, intrigo e vendetta ambientata nell’antica Roma. Anni dopo aver assistito alla morte del venerato eroe Massimo per mano di suo zio, Lucio (Paul Mescal) è costretto a fare il suo ingresso al Colosseo dopo che la sua terra è stata conquistata dai tirannici imperatori che ora guidano Roma con il pugno di ferro. Con la rabbia nel cuore e il futuro dell’Impero in gioco, Lucio deve guardare al suo passato per trovare forza e onore e restituire la gloria di Roma al suo popolo.

Con un cast di stelle, tra cui Paul Mescal, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Lior Raz, Derek Jacobi, Connie Nielsen e Denzel Washington, IL GLADIATORE II ha guadagnato oltre 455 milioni di dollari a livello mondiale al botteghino ed è stato elogiato per le sue sorprendenti sequenze d’azione.

IL GLADIATORE II è presentato da Paramount Pictures, da Scott Free, Lucy Fisher / Douglas Wick Production, diretto dal pluripremiato regista Ridley Scott. La storia è di Peter Craig e David Scarpa e la sceneggiatura è di David Scarpa, basata su personaggi creati da David Franzoni. Il film è prodotto da Douglas Wick, p.g.a., Ridley Scott, p.g.a., Lucy Fisher, p.g.a., Michael Pruss, p.g.a. e David Franzoni e la produzione esecutiva è di Walter Parkes, Laurie MacDonald, Raymond Kirk e Aidan Elliott.

Il Gladiatore 2 | La Key Art del Film