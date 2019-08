Il cast del secondo spin-off di The Walking Dead ha accolto Nico Tortorella, la giovane star della serie tv Younger.

Secondo SuperHeroHype, l'attore interpreterà un personaggio di nome Felix descritto in questo modo: "Un uomo d'onore che rispetta le sue promesse e non ha paura di lottare per la sicurezza degli altri e per essere accettato."

Lo scorso 30 luglio è stato mostrato un primissimo teaser trailer della nuova serie, video che potrete ammirare seguendo questo indirizzo.

Le riprese inizieranno in estate in vista di un debutto sugli schermi previsto per il 2020.

La serie è co-creata da Scott Gimple e Matt Negrete, già nel team delle ultime cinque stagioni di The Walking Dead. Al centro della trama dei dieci episodi ci saranno i giovani cresciuti nel mondo post-apocalittico. L'episodio pilota sarà diretto da Jordan Vogt-Roberts.

Nel cast Alexa Mansour, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Aliyah Royale, Annet Mahendru, Nico Tortorella.