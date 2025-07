Warner Bros. Pictures ha condiviso in rete il trailer ufficiale di Il Gatto col Cappello, il film d’animazione ispirato ai racconti del Dr Seuss.

Diretto da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, il film d’animazione targato Warner Bros. Pictures Animation porterà sul grande schermo dal 2026 il celebre personaggio nato dallo stravagante mondo letterario di Dr. Seuss con la voce originale di Bill Hader.

Nel film, il nostro eroe affronta la sua missione più difficile di sempre per conto dell’I.I.I.I. (Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl): rallegrare Gabby e Sebastian, due fratelli alle prese con il trasferimento in una nuova città. Famoso per esagerare sempre un po’ troppo, questa potrebbe essere l’ultima occasione per il nostro agente del caos di dimostrare il suo valore… o rischiare di perdere il suo magico cappello!

Accanto a Bill Hader, nel cast vocale originale troviamo Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson e Paula Pell, insieme a Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang e Tituss Burgess. Il Gatto col Cappello è il primo lungometraggio animato di Warner Bros. Pictures Animation e arriverà nelle sale italiane nel 2026, distribuito da Warner Bros. Pictures.