L’anarchia colorata del Dr. Seuss sta per travolgere i cinema italiani: Il Gatto col Cappello debutterà ufficialmente sul grande schermo il prossimo 5 novembre 2026.

A rivelarlo è il nuovissimo trailer ufficiale rilasciato da Warner Bros. Pictures, che per l’occasione ha calato due assi pigliatutto per il doppiaggio nostrano. Saranno infatti Stefano Fresi ed Herbert Ballerina a prestare le loro inconfondibili voci rispettivamente al carismatico Gatto e al bizzarro Waffle. Dietro la macchina da presa troviamo la coppia d’oro formata da Alessandro Carloni ed Erica Rivinoja, alla guida di un progetto che definire storico è poco: si tratta infatti del primissimo lungometraggio sfornato dalla neonata divisione Warner Bros. Pictures Animation.

Le prime immagini promettono esattamente quello che i fan della letteratura per l’infanzia sognavano: un’avventura epica, sfrontata e con un ritmo visivo assolutamente travolgente.

Il Gatto col Cappello: se l’agente del caos rischia il posto (e l’identità)

La trama di Il Gatto col Cappello ribalta le dinamiche classiche e ci catapulta dritti in una missione segreta ad altissimo rischio. Il leggendario felino (doppiato nella versione originale americana dal camaleontico Bill Hader) stavolta lavora nientemeno che per l’I.I.I.I. (l’Istituto per l’Istituzione dell’Immaginazione e dell’Ispirazione Srl). L’obiettivo? Rallegrare Gabby e Sebastian, due fratelli alle prese con il trauma di un trasloco. C’è solo un piccolo problema: il nostro eroe ha la tendenza a esagerare e questa odissea rappresenta la sua ultima chance per dimostrare quanto vale. Se fallisce, stavolta perderà per sempre il suo magico cilindro.

Se in Italia ci godremo l’estro di Fresi e Ballerina, il cast vocale originale è un vero e proprio concentrato di star hollywoodiane: Xochitl Gomez, Matt Berry, Quinta Brunson, Paula Pell, Tiago Martinez, Giancarlo Esposito, America Ferrera, Bowen Yang e Tituss Burgess. Ecco qui di seguito il trailer.