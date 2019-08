CBS All Access sta espandendo il suo elenco di spettacoli di genere sci-fi, il nuovo passo sarà l'adattamento tv di L'uomo che cadde sulla terra, il romanzo di Walter Tevis da cui fu tratto il film cult del 1976 con protagonista David Bowie.

L'annuncio è stato dato giovedì scorso durante il tour stampa estivo della TV Critics Association, l'inizio della scrittura dello show è prevista per il prossimo mese di settembre.

Alex Kurtzman e Jenny Lumet, figlia del più celebre Sidney, scriveranno e produrranno il progetto esecutivo, fungendo da co-showrunner. Alex Kurtzman sarà impegnato anche nella regia.

Come nel romanzo di Tevis e nel film con Bowie, la storia sarà incentrata su un alieno che, giunto sulla terra in fuga da un pianeta morente, sfrutterà le sue conoscenze superiori per diventare un ricchissimo dirigente di una grande azienda.

I due showrunner hanno iniziato a lavorare su questo nuovo adattamento, sviluppandolo inizialmente per il network Hulu, già da circa un anno, ma alcune politiche aziendali non correlate a questioni creative - in breve, alcuni problemi con scadenze dei diritti e quote di proprietà della rete - hanno permesso a CBS All Access di avere la possibilità di realizzare il progetto.

Alex Kurtzman a tal proposito ha affermato che lavorare per Hulu "è stata una grande esperienza", ma che All Access "è stato estremamente aggressivo ed entusiasta" della possibilità di dare una casa allo spettacolo. inoltre ha aggiunto:

"Data la nostra lunga relazione con loro ... e la loro programmazione di genere, eravamo molto entusiasti di portarlo lì"

Oltre a Kurtzman e Lumet, altri produttori esecutivi dello show saranno Rola Bauer, Tim Halkin, Sarah Timberman, Carl Beverly e Heather Kadin, Aaron Baiers fungerà da coproduttore esecutivo.

La produzione dello show è a cura della CBS Television Studios e della Tandem Productions, di proprietà dello StudioCanal, in associazione con Secret Hideout e Timberman/Beverly.

Fonte: Vulture