Notorious Pictures ha diffuso oggi il trailer ufficiale italiano di Ti presento Patrick, la commedia diretta da Mandie Fletcher.

Il film approderà nelle sale italiane a partire dal 4 luglio prossimo. Nel cast diretto dalla Fletcher spazio per Sam Fletcher, Beattie Edmondson, Rupert Holliday-Evans e Ann Quennsberry.

Questa la sinossi ufficiale. Sarah è stata lasciata dal fidanzato e, mentre la sua vita sta andando in pezzi, riceve in eredità dalla nonna un cane, il viziatissimo carlino Patrick. Adattarsi alla sua ingombrante e disastrosa presenza non sarà facile, ma Sarah pian piano si affezionerà a lui e non solo… La presenza di Patrick, come per magia, aiuterà Sarah a ritrovare l’orgoglio, la grinta e soprattutto l’amore.

