Il diavolo veste Prada | La produzione del sequel è partita

20th Century Studios ha avviato ufficialmente la produzione di The devil wears Prada 2, o come noto in Italia il sequel di Il diavolo veste Prada.

L’annuncio è arrivato quest’oggi attraverso un brevissimo post-social da poco diffuso sui canali social ufficiali. Aline Bros McKenna, la sceneggiatrice che ha adattato il primo film, tornerà insieme al regista del film originale David Frankel, così come la produttrice Wendy Finerman, vincitrice dell’Oscar per Forrest Gump.

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci (il quartetto di stelle protagonista nel primo film) torneranno, mentre il premio Oscar Kenneth Branagh si aggiunge al cast nel ruolo del marito di Miranda Priestly, la fredda CEO della rivista di moda interpretata dalla Streep. Secondo le prime informazioni raccolte da Deadline, Il diavolo veste Prada 2 sarà incentrato sul declino dell’industria della stampa. Inoltre, la pellicola offrirà anche il fianco ad un intreccio amoroso tra Andy (la Hathaway) e due uomini agli antipodi della società interpretati per l’occasione da Adrian Grenier e Simon Baker.

Il diavolo veste Prada è stato candidato a due Oscar: per la Streep come migliore attrice e per i costumi di Patricia Field. Al box office ha incassato quasi 125 milioni di dollari negli Stati Uniti/Canada e oltre 326 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola ha preso ispirazione dal bestseller del New York Times firmato da Lauren Weisberger, storica assistente della caporedattrice di Vogue “Anna Wintour”, a cui il personaggio della Priestly si ispira.

Il diavolo veste Prada 2 dovrebbe uscire nelle sale USA dal 1° maggio 2026.