Il glamour di Miranda Priestly torna a dettare legge sul grande schermo. Per l’occasione, UCI Cinemas trasforma l’uscita dell’attesissimo Il Diavolo Veste Prada 2 in un evento fashion totale, ricco di gadget e opportunità esclusive per i fan. A quasi vent’anni dal primo capitolo, il cast originale composto da Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci torna tra gli uffici di Runway a New York, e il circuito cinematografico ha deciso di celebrare il sequel con iniziative che vanno ben oltre la semplice visione in sala.

Il cuore dell’iniziativa Il Diavolo Veste Prada 2 riguarda i regali per chi acquista online: il 29 aprile sarà distribuita un’esclusiva tote bag ispirata al film, mentre dal 30 aprile al 3 maggio sarà la volta dei segnalibri da collezione. Ma la vera attrazione è il concorso a premi: registrando il biglietto acquistato entro il 10 maggio sul sito ufficiale del circuito, sarà possibile vincere un weekend di shopping di lusso con il supporto di un personal stylist.

Le sale si trasformeranno inoltre in set fotografici, dando la possibilità ai clienti di posare per la cover di Runway presso l’UCI Luxe Megalò o nei corner digitali dei centri commerciali Campania, Maximo e Porta di Roma.

Il Diavolo Veste Prada 2 UCI: sfilate live e proiezioni in lingua originale

Il circuito non si limita ai concorsi, ma punta a un’immersione totale nel mondo della moda. Il 2 maggio, presso l’UCI Cinemas Orio, infatti, il foyer ospiterà flashmob e movimenti di moda live in collaborazione con la Scuola di Moda Silv di Bergamo.

Per i puristi che desiderano ascoltare l’iconica voce di Meryl Streep senza filtri, sono previste inoltre proiezioni in versione originale il 29, 30 aprile e il 6 maggio.

UCI Cinemas: tutto sulle sale e gli eventi speciali

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