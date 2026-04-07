Miranda Priestly è pronta a riprendersi il trono. Il trailer finale de Il Diavolo veste Prada 2 è stato lanciato in grande stile, accompagnato dalle note dell’inedito brano “Runway”, interpretato da Lady Gaga e Doechii. Un connubio pop perfetto per incorniciare il ritorno di Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci negli uffici della rivista più temuta al mondo.

Dopo la versione originale diffusa ieri, accompagnata dai characters poster dei protagonisti del cast storico, il film oggi si ripresenta al popolo della rete con un trailer finale che celebra la reunion del team creativo originale composto dal regista David Frankel e dalla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna, garantendo quella fedeltà estetica e narrativa che ha reso il primo capitolo un fenomeno generazionale.

Il Diavolo veste Prada 2 tour: il cast stellare e il lookbook esclusivo

Il lancio del film è supportato da un tour promozionale globale che ha già toccato Città del Messico e Tokyo, con tappe imminenti a Seul, Shanghai, e le grandi premiere di New York e Londra. Per i fan più attenti allo stile, è già disponibile un lookbook ufficiale che raccoglie tutti gli outfit sfoggiati dal cast durante gli eventi. Le prenotazioni per l’evento cinematografico dell’anno sono ufficialmente aperte sul sito thedevilwearsprada.it. Non resta che segnare sul calendario la data del 29 aprile 2026.

Il Diavolo veste Prada 2 è stato diretto da David Frankel e scritto da Aline Brosh McKenna. Prodotto da Wendy Finerman, il film vede nel cast Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, oltre alle new entries Kenneth Branagh, Simone Ashley, Justin Theroux, Lucy Liu e B.J. Novak.

La colonna sonora include il brano originale “Runway” di Lady Gaga e Doechii. 20th Century Studios. distribuirà il film a partire dal 29 aprile 2026.