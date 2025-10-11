Il Diavolo veste Prada 2 | Lady Gaga si aggiunge al cast

Lady Gaga sarà tra i nuovi membri del cast di Il Diavolo veste Prada 2, le cui riprese sono attualmente in corso.

Deadline nella notte ha riferito che la pop star americana Lady Gaga farà parte del cast dell’atteso sequel di Il Diavolo veste Prada in un ruolo non ancora reso noto. La notizia è stata battuta dopo che una fonte vicina alla produzione ha riferito di aver visto l’attrice/cantante sul set. Al momento nessun commento è arrivato da 20th Century Studios.

Seguiranno nuovi aggiornamenti.

Il cast di Il Diavolo veste Prada 2 (The Devil Wears Prada 2)

Il cast del sequel di Il Diavolo veste Prada vede il ritorno degli attori principali del film primo film, tra cui Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci, ma anche di Tracie Thoms e Tibor Feldman. Tra i nuovi membri spiccano Kenneth Branagh, Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, BJ Novak e Pauline Chalamet, Rachel Bloom e Patrick Brammall.

Il film originale era basato sull’omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger, e raccontava la storia di Andy Sachs (Anne Hathaway), una laureata in giornalismo che si trasferisce a New York e ottiene un lavoro molto impegnativo come assistente junior di Miranda Priestly, interpretata da Meryl Streep, caporedattrice di una rivista di alta moda. Il sequel dovrebbe esaminare la prospettiva di Priestly mentre affronta il declino dell’industria della stampa.

I successi di Il Diavolo veste Prada

Il diavolo veste Prada è stato candidato a due Oscar: per la Streep come migliore attrice e per i costumi di Patricia Field. Al box office ha incassato quasi 125 milioni di dollari negli Stati Uniti/Canada e oltre 326 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola ha preso ispirazione dal bestseller del New York Times firmato da Lauren Weisberger, storica assistente della caporedattrice di Vogue “Anna Wintour”, a cui il personaggio della Priestly si ispira.

Il Diavolo veste Prada 2 uscirà nelle sale USA dal 1° maggio 2026.