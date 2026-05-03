Il ritorno di Miranda Priestly ha scosso le fondamenta del botteghino mondiale.

Il diavolo veste Prada 2 ha debuttato con un incasso di 77 milioni di dollari negli Stati Uniti, superando le previsioni iniziali e segnando un momento storico: è la prima volta che un film con un target prevalentemente femminile guida il primo weekend della stagione estiva, storicamente dominato dai cinecomic. A confermare questi numeri è stato un articolo di Deadline.

A livello globale, il sequel interpretato da Anne Hathaway, Meryl Streep ed Emily Blunt ha rastrellato ben 233.6 milioni di dollari, diventando il secondo miglior debutto dell’anno dietro solo al film di Super Mario Galaxy.

L’apertura rappresenta un traguardo personale straordinario per le protagoniste: è il miglior weekend di debutto di sempre per Meryl Streep, che supera i numeri di Mamma Mia! Ci risiamo, e per Emily Blunt, che a livello internazionale supera persino il debutto di Oppenheimer. Incredibilmente, l’incasso globale del primo weekend ha già coperto il 72% del totale complessivo registrato dal primo storico film del 2006.

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Un dato sorprendente arriva dall’Italia, che ha guidato i mercati internazionali con un incasso straordinario di 16.6 milioni di dollari, posizionandosi come il quarto miglior debutto di sempre per un film hollywoodiano nel nostro Paese. Il successo è stato alimentato anche da una massiccia campagna di marketing che ha visto Milano protagonista nel film con il cameo di Lady Gaga.

Nonostante il dominio di Miranda Priestly, non si ferma la corsa di Michael: il biopic su Michael Jackson ha incassato altri 54 milioni di dollari nel suo secondo weekend negli USA, portando il suo totale domestico a 183.8 milioni in soli dieci giorni. Aveva già superato i 300 milioni a livello globale prima di questo weekend.

Il film diretto da Antoine Fuqua sta viaggiando con un ritmo superiore dell’83% rispetto a Bohemian Rhapsody nello stesso arco di tempo e si appresta a diventare il film di maggior successo per Lionsgate nel periodo post-pandemia. Al terzo posto della classifica americana resiste il film di Super Mario Galaxy, che ha ormai abbattuto il muro dei 400 milioni di dollari totali negli USA.

Questa stagione estiva si apre dunque sotto il segno dei grandi ritorni, confermando l’ottimo stato di salute delle sale cinematografiche.

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