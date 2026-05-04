Il Box Office ITALIA sta vivendo un momento di grazia assoluta.

Il fine settimana dal 30 aprile al 3 maggio si è rivelato il secondo miglior weekend dell’anno, con un incasso complessivo straordinario di 17.574.397 euro e oltre 2.1 milioni di spettatori. Un risultato battuto solo dal primo fine settimana di gennaio e reso possibile da una combinazione vincente: il debutto stratosferico de Il diavolo veste Prada 2 e la tenuta fenomenale del biopic Michael, in una cornice festiva che ha visto il solo 1° maggio registrare 4,9 milioni di euro di incasso.

Secondo i dati riportati da Cineguru stamane, Il diavolo veste Prada 2 ha letteralmente dominato la scena, esordendo con 11.460.189 euro e una media per sala superiore ai 16.000 euro. Con un totale di 14.1 milioni in soli cinque giorni, la pellicola con Meryl Streep segna il miglior debutto del 2026 e il terzo assoluto dal 2021, tallonando i ritmi record di Inside Out 2 e superando persino l’andamento di Barbie. Il pubblico femminile, di tutte le età, ha affollato i cinema confermando l’efficacia di una campagna promozionale che ha saputo rendere il sequel un evento imperdibile. Il successo al botteghino nazionale segue quello ancor più spettacolare ottenuto negli USA, dove il film ha chiuso il weekend con oltre 75 milioni di dollari.

Il successo di Michael in Italia e le nuove uscite di Pupi Avati e Ilker Catak

Mentre l’Italia celebra questi numeri, il successo si riflette anche su scala globale: proprio ieri abbiamo visto come Michael abbia superato abbondantemente i 300 milioni di dollari nel mondo, aggiornando costantemente il suo incredibile totale. In Italia, il biopic su Jackson mantiene la seconda posizione con un calo minimo del 19%, incassando altri 4.6 milioni di euro per un totale nazionale di 13.3 milioni. La regia di Antoine Fuqua sta portando il film a superare le performance storiche di Bohemian Rhapsody.

Alle spalle dei due colossi, continua a difendersi bene Super Mario Galaxy – Il film, che sfiora i 14 milioni di euro totali, confermandosi un grande successo per le famiglie. Tra le nuove proposte, spicca l’esordio di Pupi Avati con Nel tepore del ballo (151.868 euro), che parte meglio del suo precedente lavoro, e il film di denuncia Yellow Letters, che registra una media per sala molto interessante. Buona anche la tenuta de La mummia di Lee Cronin, che raggiunge quota 1.6 milioni di euro complessivi.

Tutti gli aggiornamenti settimanali sui dati Cinetel, le classifiche dei film più visti e l’analisi dei record al botteghino nazionale.

Box Office Italia 2026: Resta aggiornato sugli incassi del mercato italiano e scopri quali film stanno conquistando il pubblico.