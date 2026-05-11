Fine settimana estremamente positivo per il Box Office Italia che, pur registrando un fisiologico calo rispetto allo straordinario ponte festivo scorso, incassa ben 12.218.945 euro (dati raccolti da Cineguru). Si tratta del terzo miglior weekend dell’anno, trainato da una coppia di testa che sembra non avere rivali.

In vetta alla classifica troviamo ancora Il Diavolo veste Prada 2, che con altri 6,6 milioni di euro porta il suo totale alla cifra record di 24.605.766 euro in soli dodici giorni. Un risultato che avevamo già anticipato analizzando il trend globale nel nostro speciale sul box office USA weekend.

Il Diavolo veste Prada 2 ha raggiunto una media sala altissima di 8.771 euro in 759 cinema.

In seconda posizione continua la marcia trionfale di Michael. Il biopic dedicato al Re del Pop incassa altri 3.3 milioni di euro, raggiungendo un totale di 18 milioni. La tenitura del film resta eccezionale (-28% rispetto a settimana scorsa) e continua a superare ampiamente i precedenti storici del genere, segnando un percorso commerciale che ricalca, potenziandolo, quello di Bohemian Rhapsody.

Il debutto al botteghino italiano di Mortal Kombat II e la resistenza di Super Mario

Alle spalle dei due dominatori, il podio viene completato dal debutto di Mortal Kombat II. La pellicola d’azione ha raccolto 407.136 euro (49.857 spettatori) in cinque giorni. Nonostante la forte concorrenza, il titolo ha ottenuto una media discreta, confermando l’interesse del pubblico gaming già evidenziato nella nostra recensione di Mortal Kombat II. Questo esordio rappresenta un ulteriore tassello nell’analisi che stiamo portando avanti sull’evoluzione dei videogames al cinema, dove i brand videoludici consolidano sempre più la loro presenza in sala.

Nelle posizioni successive troviamo il buon esordio di Pecore sotto copertura (340.111 euro) e l’evento musicale Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour Live in 3D, che ha raccolto 300.368 euro in soli quattro giorni. Continua inoltre la straordinaria corsa di Super Mario Galaxy – Il film: con altri 186.577 euro, il titolo Nintendo/Illumination sfiora i 15 milioni complessivi (14.2 milioni per la precisione), dimostrando una longevità rara per il target family.

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