Eagle Pictures ha annunciato che dal 6 agosto 2026 sarà disponibile in Italia Il Diavolo veste Prada 2 nei formati fisici DVD, Blu-ray e 4K Ultra HD.

Diretto nuovamente da David Frankel, il sequel riporta sul piccolo schermo le atmosfere scintillanti e spietate della redazione di Runway, offrendo ai collezionisti e ai fan della saga un comparto tecnico di altissimo livello. Le edizioni Blu-ray e 4K saranno inoltre impreziosite da un ricco ventaglio di contenuti speciali, tra cui spiccano il making of “Level Up: Aggiornamento delle icone”, la featurette “Dentro l’armadio della moda” con la celebre costumista Molly Rogers, uno speciale girato durante la Milano Fashion Week, le immancabili papere sul set e persino l’esclusivo videoclip del brano “Runway” interpretato da Lady Gaga e Doechii.

Andy e Miranda tornano a sfidarsi in un sequel ricco di stile e contenuti extra

A vent’anni di distanza dal cult originale che ha ridefinito il cinema glamour, questo secondo capitolo esplora un’industria della moda profondamente mutata, dove il difficile equilibrio tra ambizione professionale e vita privata si scontra con le nuove regole dell’editoria e del lusso digitale. La trama vede il ritorno di Andy Sachs (Anne Hathaway) all’interno di Runway nel ruolo di responsabile degli articoli speciali, pronta a navigare nuovamente nel tempio della moda proprio mentre la leggendaria Miranda Priestly (Meryl Streep) si ritrova a dover difendere il proprio impero editoriale da minacce esterne e inaspettate pressioni di mercato. Tra vecchi rancori, colpi di scena e straordinarie sfilate internazionali, il film promette di replicare la formula vincente del capostipite.

Per i veri appassionati della saga, Eagle Pictures distribuirà a partire dalla stessa data anche l’imperdibile cofanetto “2 Film Collection”. Questa speciale raccolta, edita in formato DVD, racchiuderà in un unico box sia il film originale Il Diavolo veste Prada sia il nuovo Il Diavolo veste Prada 2, arricchendo l’offerta con numerosi extra d’archivio, commenti audio dei realizzatori e ben 13 scene tagliate inedite che permetteranno di rivivere appieno l’intera epopea della direttrice più temuta del cinema.

Il Diavolo veste Prada 2 sarà inoltre disponibile sulla piattaforma Disney+ a partire dal 29 luglio.

Scheda Tecnica e Appendice Finale

Titolo italiano: Il Diavolo veste Prada 2

Il Diavolo veste Prada 2 Titolo originale: The Devil Wears Prada 2

The Devil Wears Prada 2 Regia: David Frankel

David Frankel Sceneggiatura: Aline Brosh McKenna

Aline Brosh McKenna Costumi: Molly Rogers

Molly Rogers Cast: Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt

Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt Produzione: Disney / 20th Century Studios

Disney / 20th Century Studios Distribuzione Home Video: Eagle Pictures

Eagle Pictures Data di uscita: 6 agosto 2026

6 agosto 2026 Formati disponibili: DVD, Blu-ray, 4K UHD, Cofanetto “2 Film Collection” (DVD)