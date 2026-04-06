Il momento che gli appassionati di moda (e di grande cinema) aspettavano da vent’anni è finalmente arrivato. Il final trailer di Il Diavolo veste Prada 2 è online, e ci riporta nei corridoi di Runway, ma il panorama è drasticamente cambiato.

Miranda Priestly (Meryl Streep) deve fare i conti con il declino dell’editoria cartacea e, per salvare la sua creatura, è costretta a rivolgersi proprio a lei: Emily Charlton (Emily Blunt). L’ex assistente, ora diventata una potente dirigente di un colosso del lusso, detiene il potere (e il budget pubblicitario) necessario a tenere in vita la rivista. Il trailer gioca tutto sulla tensione e sull’ironia tagliente tra le due, mentre Andrea “Andy” Sachs (Anne Hathaway) sembra trovarsi nuovamente nel mezzo, forse come giornalista pronta a raccontare il tramonto (o la rinascita) di un’era.

Watch the new trailer for The Devil Wears Prada 2 with original song “Runway” performed by Lady Gaga and Doechii. Get tickets now and experience the film only in theaters May 1: https://t.co/BJd5wLTVBq pic.twitter.com/ZCHOgg819i — 20th Century Studios (@20thcentury) April 6, 2026

Il ritorno del cast originale e i nuovi poster di Il Diavolo veste Prada 2

Oltre al video, sono stati rilasciati i character poster che vedono il ritorno dei pilastri del franchise: non solo il trio Streep-Hathaway-Blunt, ma anche l’impeccabile Stanley Tucci nei panni di Nigel. In aggiunta il cast potrà contare su alcuni volti noti quali Kenneth Branagh e Lucy Liu. Prodotto da Wendy Finerman e distribuito da 20th Century Studios, il film uscirà nelle sale italiane il 29 aprile 2026.

La regia è affidata nuovamente a David Frankel, mentre la sceneggiatura porta la firma di Aline Brosh McKenna, autrice del primo storico capitolo. Nonostante il romanzo sequel di Lauren Weisberger (La vendetta veste Prada), questa pellicola seguirà un soggetto originale pensato per riflettere le dinamiche attuali del mondo dei social media e del fast fashion.

Preparate i cappotti (ovviamente di Chanel): la sfida a colpi di stile sta per iniziare.

Il Diavolo veste Prada 2 – Poster credits 20th Century Studios