Il Diavolo veste Prada 2 | tra ritorni e new entry

La macchina produttiva de Il Diavolo veste Prada 2 ha preso il via, 20th Century Studios ha annunciato il cast che prenderà parte al sequel del cult movie del 2006 che ha preso famosa Anne Hathaway.

Tra graditissimi e amati ritorni, i fan potranno continuare ad ammirare Meryl Streep nei panni di Miranda Priestley, e non solo lei. Faranno parte del cast de Il Diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway, Emily Blunt e Stanley Tucci; a loro si uniranno Tracie Thomas, Tibor Feldman, Lucy Liu, Justin Theroux, Bj Novak e Pauline Chalamet.

Secondo Deadline, un ruolo sarà affidato anche a Simone Ashley, grande interprete della serie tv “Bridgerton” , ma i dettagli sulla sua interpretazione sono ancora avvolti nel mistero.

Il diavolo veste Prada è stato candidato a due Oscar: per la Streep come migliore attrice e per i costumi di Patricia Field. Al box office ha incassato quasi 125 milioni di dollari negli Stati Uniti/Canada e oltre 326 milioni di dollari in tutto il mondo. La pellicola ha preso ispirazione dal bestseller del New York Times firmato da Lauren Weisberger, storica assistente della caporedattrice di Vogue “Anna Wintour”, a cui il personaggio della Priestly si ispira.

Il diavolo veste Prada 2 dovrebbe uscire nelle sale USA da maggio 2026.